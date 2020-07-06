通譯員和護理師一起協助新住民阿芳了解懷孕期間應留意哪些事。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

新住民阿芳和丈夫對嘉義市衛生局提供的服務感到貼心。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

為守護母嬰健康，嘉義市政府衛生局首推「關懷高風險婦女育兒服務」，由專業護理人員在婦女懷孕至產後6周期間提供關懷陪伴，以及健康照護資訊、育兒指導，來自越南28歲的新住民阿芳原本因語言不通對懷孕感到不安，經由通譯員和護理師協助，滿懷欣喜要迎接寶寶的到來。

新住民阿芳去年7月來台，目前懷孕18周近5個月，西區衛生所新住民生育保健兼新住民家庭服務中心通譯員陳竹莉發現她懷孕後，馬上通報衛生局，由陳姓護理師展開關懷，因發現有語言溝通問題，在徵求先生同意下，衛生局安排通譯員協助護理師進行健康評估、指導定期產檢的重要、早產徵兆注意及飲食指導等，另外通譯員也介紹新住民識字班上課資訊讓阿芳參考。

阿芳的先生表示，他平常要輪班工作，母親離世，大姊又出嫁，因父親健康狀況需要人照顧，阿芳要照顧公公，又要料理三餐，加上沒有女性長輩，自己也不清楚該如何照顧懷孕中的妻子，非常需要有懂衛教兼越南語的人幫忙，幸好有衛生局的衛教家訪，讓夫妻倆覺得很窩心。

嘉市衛生局長張耀懋表示，婦女從確診懷孕開始，準媽媽與寶寶的健康緊密相連，且從懷孕到生產過程潛藏許多風險，除高齡孕產婦外，健康及社會因素也可能導致懷孕婦女成為高風險族群，今年衛生局首辦「關懷高風險婦女育兒服務方案」，目的是想藉助醫療護理師及公共衛生護理師的婦幼照護經驗，透過電話及面訪關懷，將專業的健康照護觀念與技巧，及時送給有需要的婦女朋友。

衛生局表示，關懷高風險婦女育兒服務對象需設籍在嘉義市的孕產婦，具任一項社會經濟危險因子，包括未滿 20 歲、低收及中低收入戶、教育程度高中職以下，需關懷之原住民、新住民及身心障礙孕產婦，或有任1項健康風險因子，如菸酒檳榔、藥癮、心理衛生問題等。

關懷的期程從婦女孕期至產後6週，免費服務內容含孕產婦產前、產後健康照護及育兒指導服務，使孕產婦能規律按時前往醫療院所產檢，以減少孕期風險發生並能平安順產，呼籲請符合資格的市民朋友可多利用衛生局所提供的關懷高風險婦女育兒服務。

(中時 )