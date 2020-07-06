鬼斧神工、活靈活現的沙雕藝術總吸引大批人潮，由水利局舉辦的八里沙雕展，今年以「2020愛情故事」為主題，邀請沙雕師們6日起入駐預備，10日開始創作15座「液態之愛」作品，沙雕完成後將打燈成為光雕照亮夜空，今年另加入AR實境，民眾可以手機欣賞浪漫的作品。

水利局表示，八里左岸公園是座具備觀光休閒特色的綜合性公園，是適合周末全家出外踏青的好場所，2017年市府開始規畫「城市沙雕藝術裝置」，每年以唯美故事為主題製作沙雕，吸引許多人潮駐足觀賞，去年的快閃沙雕更獲得熱烈迴響。

水利局指出，2020年諧音為「愛你愛妳」，是屬於你我之愛的幸福年，今年城市沙雕藝術創作以愛情故事為主題，將打造15座「液態之愛」的沙雕創作，沙雕師6日入駐八里，預計將於10日開始創作，歡迎民眾到場感受精彩創作過程，沙雕藝術裝置預計在8月中旬完成，點燈後的光雕也將同步開展。

水利局補充，八里沙雕作品結合互動、創意、夜間光雕外，今年還特別加入AR虛擬實境，可以在智慧型手機畫面裡看到眼前的靜態沙雕，呈現豐富多樣的動態風貌。

(中時 )