屏東內埔農友邱孟賢種植有機香瓜，剛採下的香瓜為了後熟，他將臥室整日開冷氣當成冷房，甚至晚上也和香瓜睡在一起。（潘建志攝）

打造玉女番茄品牌「特瑪多」的屏東內埔農友邱孟賢，利用種植玉女番茄的空檔種植香瓜，竟也種出品質極佳的香瓜。他種植農作都要求要有機及高品質，剛從田間採下的香瓜，為了後熟，臥室還整日開冷氣當冷房，甚至晚上也和香瓜睡在一起。

邱孟賢原本從事結婚喜宴會場布置，雖非務農出身但非常認真，為了種出有機番茄，晚上還摸黑抓蟲、打蟋蟀。十年磨一劍，他種出的玉女番茄皮薄、色美、味香甜，打造品牌「特瑪多」很受歡迎，網路訂單不斷。

4年前他利用番茄採收後的空檔種植香瓜，同樣秉持著認真的精神，竟也種出高品質的香瓜。他說，香瓜及番茄管理方式差不多，肥培管理很重要；因為是有機不能噴農藥，他同樣只能用生物防治病蟲害，晚上也戴頭燈捉捕斜紋夜盜蟲。

邱孟賢共種了2分地的香瓜，特地分成4批種植，每批間隔10天，可錯開成熟期避免採收人力不足。為了提高品質，每株瓜藤只留2到3顆小瓜，其餘的都摘除，希望集中養分種出最甜美豐碩的香瓜。

他每天都會觀察每顆香瓜的成熟度，只要果皮稍有帶黃就得採收，否則容易裂果。他把臥室當成冷房，採下的香瓜整天開冷氣呵護，讓它們慢慢後熟。他晚上也和香瓜睡在一起節省電費，他說，「在充滿中果香進入夢鄉，非常幸福！」

(中時 )