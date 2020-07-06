據大陸財聯社引述中金公司發佈最新報告指出，大陸資本市場正在經歷新的大發展階段，估計未來5至10年，大陸證券化率將從當前的60％左右，提升至不同國際市場分佈的中位數100％附近，同時大陸股市總市值比起現在，可能有翻1倍的空間。

而6日大陸A股表現也同樣亮眼，滬深股指全天單邊走強，截至收盤，滬指漲5.71％、深成指漲4.09％、創業板指漲2.72％。滬深兩市超過 200檔個股漲停、上漲個股近3600家，最終兩市成交額達1.57兆元人民幣、創5年新高。

東北證券報告認為上證綜指年內可上看3800點。以2020年3月23日美元流動性危機結束作為本輪全面牛市的起點，看好上證綜指點位空間為4130點，年內可上看3800點。

國泰君安策略團隊也發佈報告指出，當前大陸A股的低估值補漲的特徵在於無風險利率的下行，動力在於銀行理財預期收益率降低，進一步強化資金追逐資產的現象。由此看好滬指突破3300點，靜待3500點，進擊券商和低估值有業績的龍頭股，先週期後消費、科技。

(旺報 )