新冠肺炎疫情全球已突破1,100萬確診，相對於國際，台灣目前的疫情已趨緩許多，不過仍有零星的境外移入個案，尤其最近2例都是搭乘商務艙返台民眾，認為只要多花點錢，就能降低感染機率，不過台大感染科醫師黃立民卻直言「搭商務艙傳染風險和經濟艙差不多」。

上周我國又再新增2例境外移入，分別是從南非探親（案449）和墨西哥工作（案448）返國的民眾。雖然國內疫情趨緩，但境外的感染風仍不可馬虎，許多人為了降低感染風險，不惜多掏一點錢搭成商務商。不過據《Ettoday》指出，2名境外移入都是搭乘商務艙返台，對此，台大醫黃立民表示，「重點不是搭什麼艙等」！

黃立民指出，其實搭商務艙或經濟艙感染風險都差不多，在飛機上最重要的還是要做好「戴口罩」跟「洗手」2動作，建議旅客只要離開位置期間，手有碰到座椅或是其他公共地方，一定要馬上把手洗乾淨。

指揮中心指揮官陳時中就曾提到，他認為飛機上最危險的地方就是手摸得到的地方以及洗手間，如果是他搭機，凡是手摸到的地方都要擦乾淨，另外，陳時中指出，飛機上洗手間之所以危險，主要是因為如廁後往往是洗完手才摸門把，容易被忽略。

(中時電子報)