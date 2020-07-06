新冠肺炎疫情衝擊各行各業，南投市公所為促進經濟，吸引其他縣市民眾到南投觀光，從7月15日到8月底，推出「振興歡樂購，南投再加碼」活動，預計500家店參與提供各種優惠；消費200元即可獲得抽獎券，有機會把價值8萬元的機車騎回家。

南投市長宋懷琳表示，即將推出的「振興歡樂購，南投再加碼」活動，就是希望大家都到南投旅遊、消費，把振興券用在南投，把美好回憶帶回家；因此，提供的獎品超值又實用，包括機車、平板電腦、智慧型手機，也有居家用品掃地機器人、空氣清淨機等。

宋懷琳表示，因應振興三倍券發放，民眾只要消費滿200元，就能獲得1張抽獎券，希望能提高民眾將振興券使用在南投的意願，吸引外地人至南投旅遊，創造出更大的效益！

南投市公所預計募集500家業者加入，目前，包括南島會館、微熱山丘、家樂福南投店等，都已加入合作計畫，提供各種優惠；其中，微熱山丘加碼優惠，以三倍券購買1盒鳳梨酥，就送1瓶最新上市、售價200元的鳳梨汁。

宋懷琳表示，合作的店家涵蓋各行各業，因為要推廣在地小吃，特別開放持有統編登記免用發票的店家加入，合作店家會張貼市公所的logo，方便民眾辨識。

(中時 )