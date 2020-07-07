受到梅雨鋒面與濕暖氣流影響，日本九州連日降下猛烈雨勢，各地相繼傳出河川氾濫、土石崩落等災情，截至5日傍晚熊本縣已知有20人罹難，還有數十人失聯。日本氣象廳緊急於6日下午4時30分，針對長崎縣、佐賀縣及福岡縣正式發布大雨特報第5級警戒，此為警報中最為嚴重的階段。

根據《日本放送協會》報導，九州天氣狀態非常不穩定，熊本縣遭逢大雨重創後，整個城市幾乎都泡進泥水裡，30個村落間的聯外交通都已中斷；而鹿兒島縣單日就降下7月份的整體雨量，鹿屋市每小時雨量上看109.5毫米，已突破當地觀測史新高紀錄，目前梅雨鋒面仍不斷往北移動。

九州北部長崎縣、佐賀縣及福岡縣等地，降下數十年來未見的超大暴雨，氣象廳緊急呼籲，民眾在疏散時務必先確保自身安全，若在前往政府指定避難處途中遇危險狀況，應先至鄰近堅固建築物等候；如果連外出都有困難時，則應先前往家中2樓以上樓層，或是山坡另一側房間，才能增加獲救機會。

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(中時電子報)