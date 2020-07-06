海軍陸戰隊99旅步二營3日在左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，令人遺憾的是，陳志榮上士與蔡博宇上兵，送醫後宣告不治。

海軍司令6日下午3點召開記者會，海軍表示，這次翻艇意外地點，距岸160公尺，水深為150公分，但由於官兵身穿救生衣，加上海浪等因素，會無法站立。海軍司令部孫常德中將一度哽咽落淚，說明初步排除人為因素和機械因素，綜合判斷海象增強、湧浪過高的環境因素，是這次主要肇因。

海軍司令部政戰主任孫常德。（圖／報系資料照）

孫常德指出，依規定突擊艇白天執行海上訓練限制，海象限制為4級含以下，浪高為1.5公尺含以下，才符合操演限制規定；當天上午8點操演，操演區激浪最高約0.9高尺，平均浪高約0.6公尺，流向北流，風象是南風，海象當時是3級，風速是10級，操演地區，海象符合突擊艇操作標準，不過8點40分，左營操演地區，海象逐漸增強，瞬間湧浪變大。

記者會上海軍並表示，突擊挺發生意外地點，距岸約160公尺，水深是150公分。由於「水深150公分」，引起現場有記者質疑，如果水深只有150公分，應該站起來水深及胸而已。對此，陸指部副指揮官馬群超少將回應，150公分水深沒有錯，他自己是170公分，但官兵再穿著救生衣的狀況下，是站不起來的，另外加上有浪，會飄、會離開地面，所以穿救生衣是等候救援。另外，軍方表示，海面下是沙，加上水流關係，每個位置深度不同，至於正確深度的數字，還有待確認。

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(中時電子報)