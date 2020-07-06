目前國內的疫情雖然漸緩，但防疫工作仍不能掉以輕心。在沒辦法出國的日子裡，就用辛香的異國料理，給味蕾來點微刺激！

任職台南飯店吃到飽餐廳的沙德財主廚，精通多國料理，為饕客準備了包括日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、越南、寮國、緬甸、泰國、印度等12國的街頭美食，近50道全新菜色輪番登場。其中台灣人愛吃的椒麻雞，沙主廚調整成緬甸做法，將蒸熟的雞腿肉浸泡在香茅、南薑等香料醬汁中，使其入味後再淋上椒麻香十足的醬汁，味道更帶勁。

印度黃薑燉牛肉。（圖／台南大員皇冠假日酒店元素餐廳提供）

「印度黃薑燉牛肉」是沙主廚向印度主廚切磋廚藝學到的料理，以咖哩跟黃薑的完美比例，將牛肉燉煮到徹底入味，加上原味優格的調和，讓口感更溫潤順口，這時來碗白飯澆淋上黃澄澄的醬汁，令人絕對滿足。

中東鷹嘴豆輕蔬餅。（圖／the Diner樂子提供）

另外主打美式早午餐的餐廳，也推出夏季限定的新菜色，充滿異國風味的「中東鷹嘴豆輕蔬餅」以高纖多穀的高蛋白餅皮為基底，擺上有超級食物之稱的9種蔬菜，有鷹嘴豆、羽衣甘藍、甜菜根、醃紅蘿蔔絲、醃白花椰菜、西芹、切片酪梨、醃漬洋蔥及紅辣椒，最後撒上中東的杜卡香料，風味獨特。

西貢綺想漢堡。（圖／the Diner樂子提供）

「西貢綺想漢堡」靈感來自越南三明治，在漢堡中夾入手打多汁的豬肉漢堡排 ， 搭上以胡蘿蔔、豆芽、紅辣椒、香菜醃漬而成的越式涼拌菜，再配上特調辣味美乃滋，保證開胃。

如果覺得還不過癮，餐廳目前與美式辣椒醬品牌TABASCO合作，提供3款不同等級的辣椒醬讓客人「加辣」，「哈巴尼羅辣椒汁Habanero Sauce」採用世界最辣的哈瓦那辣椒，辣度最高；「青椒汁 Green Jalapeño Pepper Sauce」使用香氣最盛的墨西哥辣椒，辣度宜人；「紅椒汁Original Red Sauce」是經典原味，入口辣中帶微酸，但尾韻後勁十足。

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(中時電子報)