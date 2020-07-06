海軍陸戰隊3日操演時發生登陸艇翻覆意外，目前已釀成兩死，又傳出一名少校疑似遭軍方責難而輕生一事，經搶救也宣告不治。對此，民眾黨今(6)日發出聲明表示，要求國防部儘速說明事情真相，並嚴肅面對近期軍中自殺案件頻傳的問題。

國軍演習發生意外，繼昨日凌晨蔡姓上兵在家屬同意放棄急救後拔管，晚間另名海陸陳上士也在家屬同意下放棄急救，宣告死亡。沒想到，海軍教育訓練暨準則發展指揮部稍早表示，一名擔任教官的楊姓少校，昨日下午竟在隊部辦公室樓梯間輕生，搶救後仍宣告不治。

民眾黨聲明指出，軍中自殺案件頻傳，光是陸軍269旅近七個月接連發生3起自殺案，分別折損中士、中尉，疑似與軍中霸凌文化有關；此前也有立委提到國軍平均每18.6天就有一人員自殺。

民眾黨質疑，每次發生軍中自殺事件，國防部都說「待檢調偵查釐清」，或許每次實際原因有所不同，但國防部應正視和掌握軍中潛在的霸凌狀況，提出具體檢討和改善的作為，而不是一再放任自殺事件在軍中發生。

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(中時電子報)