口足畫家童福財扭轉人生逆境，投入繪畫創作，畫出美好的人事物與激勵人心的生命故事。（苗栗醫院提供／何冠嫻苗栗傳真）

衛福部苗栗醫院繼去年邀請知名口足畫家童福財，在院內展出極富生命力的油畫，今年再以童福財的「彩繪人生-海闊天空」畫作個展，傳遞畫作中生命的熱力與希望。

童福財20歲當兵服役不慎傷及頸椎，導致全身癱瘓、無法自理生活，終身須倚賴他人照顧，讓正值青春年華的他無法接受，甚至完全喪志。在家人的照顧與鼓勵，以及宗教力量、自身的毅力下，童福財不但投入繪畫創作，更以一支彩筆述說生命無限的美好與希望。

今年苗栗醫院邀請童福財以「彩繪人生-海闊天空」主題系列畫作，於即日起到8月31日在門診大廳「藝文櫥窗」展出，希望能延續去年畫展激勵人心帶來的美好力量。

童福財分享，某年總統大選前，與另兩名畫家謝坤山、陳世峰在海邊寫生，過程中車隊掃街拜票，沿途有支持者搖旗吶喊，拉抬氣勢，頓時一陣感觸，有些人一生大富大貴、有些人一生窮困潦倒，但在大自然萬物之下，每人一律平等，自覺人生只要樂觀面對，換個角度過生活，是決定人會不會快樂的關鍵，往往在於自身心態，而不是外在環境和天生條件，人可能無法改變外在環境，要改變天生的條件也很困難，「但改變心態卻是我們可以做得到的，心胸開闊，所有的事物一切都會海闊天空」。

6日部立苗栗醫院祕書黃堂彥頒發感謝狀給童福財，邀請苗栗鄉親前往欣賞。黃堂彥指出，童福財苗醫居家護理團隊有良好互動，如何在逆境中發現快樂、創造快樂，畫筆似乎已為童福財做了最佳的代言。

(中時 )