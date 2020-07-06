再過2個月麻豆文旦就要採收，今年產量預估與去年相去不遠，但受到新冠肺炎疫情影響，外銷市場可能受阻，也會衝擊內需，希望政府相關單位提前因應。（莊曜聰攝）

擔憂新冠肺炎影響農產品銷售，從鳳梨到芒果，各產地加強力道行銷，再過2個月就進入文旦產期，今年預估產量與去年相去不遠，加上外銷市場恐受阻，衝擊內需，全台8縣市10個文旦重要產區農會決定組成「台灣文旦大聯盟」，由麻豆區農會總幹事孫慈敏擔任大聯盟總召集人，加強聯合行銷力度，並希望政府盡早敲定大果文旦收購加工計畫。

文旦柚品種眾多，但市場上以麻豆文旦最負盛名，以該品種為主的10個主要產區，包括台南的麻豆、下營；花蓮的瑞穗、玉溪；嘉義竹崎、雲林斗六、宜蘭冬山、新北八里、台東東河、苗栗西湖等地，10個在地農會組隊打團體戰行銷。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，文旦大聯盟將聯合行銷台灣文旦，預計9月初在台北舉辦行銷活動，各文旦產區分別推出相關產業活動，同時向政府爭取補助文旦外銷運費，並繼續大果文旦收購加工計畫。

麻豆區種植麻豆文旦面積約840公頃，今年文旦節首度從區公所改由麻豆農會承辦，孫慈敏指出，今年因逢農曆閏4月，大果文旦產期會提前，農糧署應提出大果文旦收購加工計畫，希望至少能維持去年每台斤10元收購價。

農委會農糧署南區分署長姚志旺表示，今年文旦採收落在8月底，離中秋節還有1個月，政府會適時啟動大果文旦收購加工計畫，穩定文旦價格和農民收入，將與產區農會商議，但希望收購加工計畫「備而不用」；另外對文旦外銷出口是否因疫情因素，比照鳳梨、芒果、花卉等農產品補助運費，也可再研議。

(中時 )