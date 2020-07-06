YouTuber蔡阿嘎21日將包下機捷A2三重站為兒子蔡桃貴慶生（翻攝自蔡阿嘎臉書／戴上容新北傳真）

新北市議員王威元趁勢推出「三倍公益活動」，現場也將發送2000支冰棒（戴上容攝）

YouTuber蔡阿嘎21日包下機捷A2三重站為兒子蔡桃貴慶生，新北市議員王威元趁勢推出「三倍公益活動」，現場發送2000支冰棒外，民眾買1個愛心地瓜將獲得3個地瓜；王威元表示，特別想為「地位不保」的蔡阿嘎慶生，也歡迎民眾到鄰近機捷的新北大都會公園，讓孩子「放電」。

網紅蔡阿嘎一家人都是YouTuber界當紅人物，其中大兒子蔡桃貴萌樣更圈粉無數，蔡阿嘎日前宣布，已狠砸百萬租下機場捷運三重站為兒子「蔡桃貴」慶生，主題為「蔡桃貴主題捷運站」，蔡阿嘎表示，大家都說蔡桃貴是國民兒子，我只是蔡桃貴爸爸。

市議員王威元表示，歡迎民眾來三重遊玩，炎炎夏日他將在蔡桃貴開展第一天發送2000支消暑冰棒，並且串聯三重在地商家推出「三倍公益活動」，目前已聯絡人安基金會推出「三倍地瓜」，所得將捐助公益團體。

王威元也向蔡阿嘎喊話，「我很想為蔡阿嘎慶生，因為我深深明白當爸爸後，在家的社會地位直直落下」，希望有機會和蔡阿嘎見面時可以和對方來個「男人心心相惜的擁抱」。

王威元補充，機場捷運三重站交通便捷、停車空間充裕，鄰近有全台最大堤坡滑梯樂園、7米高瀑布滑草場的新北大都會公園，周末時更有許多胖卡車來擺攤，民眾到訪可參展外，也可以讓孩子「放電一整天」。

(中時 )