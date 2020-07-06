黃姵嘉、張書偉劇中感情曖昧升溫。（公視提供）

公視《我的婆婆怎麼那麼可愛》播出第五週收視率首度破2，達到2.26佳績！當天收視最高點竟然是落在鍾欣凌飾演的婆婆彩香回想出嫁時，火寮一哥（許傑輝飾）想搶親的真情告白片段。鍾欣凌表示，演22歲新嫁娘很緊張，她知道自己身形與聲音都不夠年輕、回不去了，因此在聲音處理上有盡量天真可愛的嬌嗔，「就請大家想像一下我是身材走鐘的少女吧！」

劇中鍾欣凌披上頭紗，婚紗擺在一旁，她自嘲「應該是我的婚紗不好找，所以才沒有安排我穿婚紗」，也笑稱演新娘要嬌羞，還要早起梳妝打扮，當時天氣又熱，「演60歲反而比較容易」。

另一觀眾喜愛的播出片段是張書偉在半夜大雨真情撐傘，守護著黃姵嘉的「內衣褲」，捨不得她的內衣褲淋濕，又不好意思碰。觀眾大呼「我也要這種男友」、「真的是忠犬發貴」。張書偉笑說，他自己會看粉專以及PTT網友給的回應，好喜歡大家叫發貴「忠犬小八」跟「蘇家地下大媳婦」，「網友都好有才，歡迎大家繼續替發貴取外號」！

製作人陳慧玲也曾說發貴這個角色相當困難，她說「最難的原因是在眾多『很ㄎㄧㄤ』的角色中，他是唯一一個正常人，要在所有人都可以製造『笑果』時他必須保持鎮定。」

最新一集《我的婆婆》彩香（鍾欣凌 飾）跑到秉仁（楊銘威 飾）家中，撞見罵她「死歐巴桑」的大美（林筳諭 飾）穿著秉仁的T恤，彩香氣急敗壞罵大美不知羞恥別打算進蘇家門，大美不甘示弱表示自己不可能嫁給秉仁，兩人對嗆場面難看；另一邊小鷗與發貴為珍賀齋餅鋪拿下大訂單，兩人準備重振老店，也在相處後對彼此感情漸漸升溫。

(中時 )