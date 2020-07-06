紙本三倍券首波預購即將在7日告一段落，由於預約踴躍，經濟部決定緊急加開預購時段，從7月8日到12日。

15日起，沒有預購的消費者可親赴郵局購買紙本券，為了人潮分流、降低郵局負擔，將比照口罩實名制，以身分證末一碼的單雙號作為分流依據。單號在週一、週三、週五購買，雙號在週二、週四購買，週六單雙號都能買。

經濟部表示，新增的第二波預購時段為7月8日到12日，領券時間為7月22日到7月31日。原本的第二波8月1日到7日則變成第三波。（編輯：潘羿菁）1090706

(中時電子報)