長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團股份，涉資5,294萬港元。2020年初疫情重挫股市以來，李嘉誠和李澤鉅已多次進場逢低承接自家股票。

香港信報報導，長實集團回覆李嘉誠增持事宜時表示，一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於7月2日，以平均價每股47.0373港港元，購入長實共112.55萬股。

報導稱，根據香港「證券及期貨條例」，李嘉誠持有長實的權益由35.27％增至35.3％；李澤鉅所持權益亦由35.34％增至35.37％。

(工商 )