台灣國寶級ETF「台灣50」（0050）最新半年配股利出爐，第一階段估算每受益權單位配發金額為0.7元，持平近4年水準，以6日收盤價94.15元計算，配息率約0.74％，實際配發金額將於17日定案，21日除息。

元大投信6日公告0050至6月30日收益分配評價結果，每股預計配發0.7元，除息日訂為7月21日、收益分配發放日為8月24日，將於7月17日進行第二階段公告，並確認每股配發金額。

0050今年第一次配息預計發放0.7元，與去年第一次配息相同，顯示即便受疫情衝擊，0050配息金額仍可維持優質表現，參考去年兩次評價配息各為0.7與2.9元，累計配發3.6元，配息率達3.82％。

0050歷年平均配息2.29元，平均殖利率達3.69％，平均填息天數僅60天，去年第二次配息也在除息日開盤便完全填息達陣，創下2003年成立以來最快填息紀錄，此次0050配息0.7元同樣倍受關注。

受惠資金回流台股，ETF也成為市場吸金寵兒，「元大台灣50 ETF」今年以來規模持續增「胖」，目前規模已來到1,234.68億元，為唯一一檔規模突破千億元整數大關的ETF。

0050其成分股由上市股票中評選出50檔市值最大、符合篩選條件的上市股票，亦即挑選台灣前50標竿與龍頭企業，兼具高成長力、高修復力與高股息之三大優勢，因此即便前段時間因台股受美股拖累，但0050依舊展現韌性。

(工商 )