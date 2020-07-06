新北市新莊區新樹路699巷旁都更案，也將打通新樹路699巷，巷內數百名住戶將受惠。（賴彥竹攝）

新北市新莊區新樹路699巷旁都更案，今（6日）舉辦開工動土典禮，原為5戶屋齡超過30年的違章建築，更新後規畫地上13層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，共72戶，預計2022建造完工，都更案也規畫，打通新樹路699巷，巷內數百名住戶將受惠，待取得土地所有權後等事宜，最快明年底動工。

新樹路699巷都更案的5戶住宅為許姓家族所有，因未取得建照即自行興建，屋齡超過30年，房屋結構上有耐震、防火安全疑慮，屬違章建築，台信開發建設公司於2007年買下土地，經屋主百分百同意後，以協議合建方式自辦都更。

城鄉局表示，都更案在2014年申請事業計畫，去年8月核定發布實施，9月取得建照，規劃建造地上13層、地下4層鋼筋混凝土造建築物，都更土地內南側的道路用地，台信建設公司也會協助開闢、取得土地所有權，串聯周邊道路，使居民進出更便利。

台信開發建設公司副總經理高丞生表示，新樹路699巷為無尾巷，未來將打通連接豐盛二街，串聯新崑路，待取得土地所有權等事宜後，預計明年底可以動工開路，都更建物預計2022年建造完工。

城鄉局副局長黃國峰表示，都更案也規劃454.77平方公尺的人行步道，在都更土地北側留有243.15平方公尺半戶外的開放空間，連接新樹路687巷、699巷，讓居民享有舒適休憩、通行空間。

城鄉局也表示，市府近來推動都更三箭政策，6月底推出「都更106重建專案」，在地主、建商、住戶百分百同意、零爭議的情況下，協議合建，市府將簡化程序及圖書內容、快速審議、查核，盡快在6個月內完成行政程序，讓民眾盡速重建家園。

(中時 )