享受美食竟看到老鼠狂奔，來自日本知名迴轉壽司「SUSHIRO壽司郎」，在台灣人氣夯，每到用餐時間幾乎都要排隊，不過最近有網友在PTT上爆料，日前在新北中和環球購物中心用餐時，看到大老鼠在迴轉台上狂奔，且店家事後處理方式也令網友相當不滿。

網友在論壇PTT上發文，7月4日下午2點半，前往位於環球購物中心的壽司郎，用餐過了半小時後，附近突然一陣騷動，網友抬頭一看，竟然有一隻大約10公分、不包括尾巴的大老鼠在迴轉台上，與網友手臂距離僅10公分，瞬間被這幕景象嚇壞。

事後店家與公司討論後，要求現場顧客結帳離席，「如果要客訴請打電話給總公司，因為現場也愛莫能助」，處理方式讓網友傻眼，且送走這批顧客後，連老鼠都沒抓到，接是否會繼續接待不知情顧客？更讓網友憂心的是，不曉得被老鼠碰過的食材有沒有處理掉，還是會重新放上迴轉台。

出現大老鼠事件，壽司郎事後關店消毒2小時，並將迴轉台上商品銷毀，於當天6點恢復營業，閉店後再請消毒公司前來打掃，壽司郎表示對當天顧客感到抱歉，若當天14:55至16:00在店內用餐的顧客，可憑發票全部退費，往後會加強清潔與消毒。

(中時電子報)