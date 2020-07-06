駐韓美軍表示，一架黑鷹直升機從首爾的龍山基地起飛後不久，因機械警告聲響起，選擇緊急降落在基地附近的漢江公園。事發突然，吹翻了現場的篷子與廣播天線塔，所幸沒有人受傷。

防衛部落格(Defence-Blog)報導，根據韓國的新聞，這架UH-60黑鷹直升機，是在起飛後不久就進行「預防性著陸」。報導說，沒有人員因此受傷，包括直升機上的組員，或著陸點附近的平民都安全。

《星條旗報》(Star and Stripes)報導說，UH-60降落在漢江公園停車場附近的一片空曠的地方，事件發生後幾小時，該地區已被軍方和警方封鎖。韓國官員說，此事件發生在下午4點左右。

一位不願透露姓名的消防人員說，在直升機突然降落公園後，有5輛消防車趕往當地，但由於損失很小，大約50分鐘後就離開了。不過也不是全無損失，他說，帳篷和衛星天線被下洗氣流吹倒了。

根據美國國防部公共事務部的新聞稿，美軍會和當地政府評估，在預防性著陸期間可能發生的損害，該如何後續處理。

(中時電子報)