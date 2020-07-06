國民黨前立委蔡正元。 （資料照片）

對於立法院長游錫堃建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」、「台藥」，蔡正元在臉書批評，游錫堃忘了他寫的字是「中文字」是否也要改稱「台文字」。

中醫藥也搞「去中化」？立法院長游錫堃昨（5）日出席中醫藥學術論壇指出，漢醫傳到各地都有不同的稱呼，只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」，建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」、「台藥」或「漢醫」、「漢藥」。

中醫師公會全國聯合會5日舉辦第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇，游錫堃致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，「中醫」的名稱則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島稱韓醫，傳到日本稱漢醫，傳到越南叫東醫，越南的漢藥若是來自中國，稱北藥，越南自產稱南藥，只有台灣現在叫中藥，「有的人感到很混淆」。

他說，在台灣，年紀較長的人過去都稱漢醫、漢藥，「這個事情，我是覺得大家可以思考思考」，如果說稱台醫、台藥，「應該也不錯」，但是大家如果覺得台醫、台藥不夠好，「那我們也可以叫做漢醫、漢藥啊！」游錫堃強調，這是他個人的淺見。

游錫堃指出，漢醫、漢藥有幾千年的歷史，累積無數的臨床經驗、漢方經典以及藥典，這些都是非常珍貴的寶物，如何讓它發揚光大，這一代的人應該更加努力。

前國民黨立委蔡正元在臉書批評，游錫堃忘了他寫的字是「中文字」是否也要改稱「台文字」，或是趁著現在民進黨一黨獨大，立法禁用「中文」或下令字典不准出現「中」字。

蔡正元指出，游錫堃當過民進黨主席，民進黨中央黨部應該先改稱「台央黨部」，立法院副院長蔡其昌很想去選「台中市長」也不可以，只能去選「台台市長」。香港「反送中」也要改成「反送台」，人不幸「中風」也要改成「台風」！

(中時電子報)