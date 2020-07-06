迪麗熱巴的新造型被狂讚超美。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴難得齊瀏海亮相。（圖／翻攝自微博）

大陸女星迪麗熱巴擁有精緻五官、甜美氣質，大多以長瀏海造型示人的她，近日在社群網站PO出眉上齊瀏海的新造型，宛如洋娃娃的絕美臉蛋，讓網友全暴動直呼太美。

迪麗熱巴在IG曬出最新自拍，只見她染了一頭奶茶棕髮色，長瀏海也變成眉上齊瀏海，搭配她的小巧鵝蛋臉和水靈大眼，整個人仙氣十足，就像漫畫裡走出來的美少女。

迪麗熱巴的新造型曝光，吸引許多網友狂讚「根本人間芭比」、「神仙顏質」、「太好看了吧」、「洋娃娃既視感」，逆生長美貌掀起網友熱議。

(中時電子報)