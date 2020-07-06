民視金鐘好戲《無主之子》5日播出第二集，以平均收視1.38，再度勇奪同時段冠軍，黃鐙輝回憶，拍攝他知道李又汝已經離開他跟小孩這場戲時，他在片場難過痛哭不已，坦言自己真的非常入戲走心，那一場拍完後走回休息室，看到李又汝坐在那，他忍不住過去抱著她說「還好妳還在」！讓李又汝嚇到直說第一次看到黃鐙輝哭這麼慘，而且鼻涕跟淚水一起流，但當下還是拍拍他的背安慰他。

黃鐙輝表示，這一場戲因為要讓自己很投入，所以在李又汝拍攝跟黃婕菲的自白同時，沒有戲的他也到拍攝現場做功課，希望在拍攝的時候，情緒可以非常到位，也看到兩位演員精湛的演出。 李又汝當時便頻頻誇讚他真的非常敬業，坐在導演後面看完整場戲。黃鐙輝說「黎文誠」是他很投入也很同情的角色，看到收視率再攀高，真的非常感動。

黃鐙輝劇中痛哭失聲。（民視提供）

正在拍戲的李又汝，今聽到高收視率也非常開心，她說播出後自己的社群平台狂被洗版，湧入許多留言，有觀眾大罵她太自私、不顧小孩，還有觀眾為她抱屈「小蘭太可憐了」，她說以前拍戲看到這些留言都會非常生氣，唯獨這次是非常感動，她說希望觀眾可以一起鎖定完結篇，陪她體會並感受「小蘭的決定」。

(中時 )