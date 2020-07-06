《怪胎》女主角謝欣穎。（牽猴子提供）

奇幻愛情電影《怪胎》遠赴義大利遠東影展放映，並勇奪2項指標性意義的大獎，包含觀眾票選選水晶桑獎（CRYSTAL MULBERRY AWARD）以及紫桑奬（PURPLE MULBERRY AWARD），同時獲得觀眾票選獎的還有周冬雨和易烊千璽主演的《少年的你》，以及曹政奭、林潤娥主演的韓片《極限逃生》。男主角林柏宏開心表示：「太開心啦！《怪胎》的第一個獎就是觀眾給的，電影被觀眾喜歡是最重要的！我自己在看完電影後，也相信大家進戲院一定會帶著又驚又喜的心情離開！」

此次參與義大利遠東影展的作品將近50部，包括許多亞洲賣座之電影，《怪胎》能在那麼多部電影當中，從觀眾手中獲得肯定，讓主創團隊相當驚喜。其中，紫桑奬是由義大利知名電影網站「mymovies」用戶票選而來，可說是《怪胎》劇情故事與感染力不分國界，一樣能感染人心。

廖明毅拍出愛情酸甜，於義大利遠東影展獲觀眾激賞。（牽猴子提供）

上一次能在義大利遠東影展拿獎的電影為《逆光飛翔》，睽違7年後再度由台灣電影拿下此殊榮，對此導演廖明毅興奮表示：「此次能夠入選義大利遠東影展已經非常開心，能夠獲得兩個獎實在非常意外。在疫情期間仍然堅持舉辦影展真的非常不容易，讓遠方的觀眾朋友就能夠交流電影，除了感謝還是感謝！」他表示，《怪胎》雖然是奇幻愛情喜劇，但一路鋪哏，逆轉結局能讓觀眾滿滿驚喜。該片8月7日全台上映。

(中時 )