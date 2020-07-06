美國近期在南海舉行雙航母演習，大陸也在西沙群島進行聯合作戰演習，大陸外交部發言人趙立堅今天回應媒體詢問表示，西沙群島是中國領土，不存在任何爭議，在西沙演習是中國主權範圍內的事，但美國蓄意派重兵在南海大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心。

趙立堅說，上周已經就中方在西沙有關海域的軍事訓練回答了提問。他再次強調，西沙群島是中國領土，不存在任何爭議。中方在西沙海域開展軍事訓練，是中國主權範圍內的事，無可非議。美方有關言論完全是罔顧事實，混淆視聽。

趙立堅表示，當前在中國和東盟國家的共同努力下，南海局勢保持總體穩定、向好發展。在此形勢下，美國蓄意派重兵在南海有關海域進行大規模軍演，炫耀武力，完全是別有用心。美方的行徑一再挑撥離間地區國家間關係，推動南海軍事化，破壞南海地區和平與穩定，國際社會特別是本地區國家，對此看得清清楚楚。

(中時電子報)