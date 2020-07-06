彰化縣首創雲端線上課程博覽會，以精彩豐富的影片呈現教育新知、學者專家意見，與彰化縣108年新課綱上路以來優質教育成果。6日在縣府舉辦課程集錦開箱，讓各界一窺彰化縣各校豐富有趣的特色校定課程。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美在開箱記者會上，參與體驗各校特色課程體驗活動內容；與芬園國中師生製作米食米粉料理。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美在開箱記者會上，參與體驗各校特色課程體驗活動內容。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美在開箱記者會上，與學童一起體驗歌仔戲等傳統戲曲特色課程。（謝瓊雲攝）

迎接108年新課綱，展現豐碩學習成果與多元特色課程，彰化縣首創舉辦線上課程博覽會，要讓家長們透過雲端影片，參與各校豐富有趣的學習歷程，6日在縣府中庭舉辦開箱活動，彰化縣長王惠美與各校師生一起體驗有趣的課程活動。

彰化縣政府前年起舉辦課程博覽會，去年首度在成功高中舉辦大型博覽會，吸引2000多名家長參與，今年第三屆課程博覽會原定在4月底舉辦，卻因疫情因素取消。因此教育處印製發表《2020育艦半線、雲遊學園》課程集錦手冊，精選21部影片，內容以文字和QRCode，方便各校教職員、家長直接以智慧型手機掃描後觀看。

影片分為「微型講堂-話時代教育」及「學習樂園-動次好課程」2大主題，前者邀請專家學者與縣內高國中校長，透過議題的闡述與互動，讓關心教育親師生，接收教育新知；後者共15部影片，包含「教學創新亮點教師」、「素養實踐校訂課程」及「心領傳藝本土教育」等，展現優質教育成果。

王惠美表示，課程博覽會是彰化教育界的年度盛事，卻遇上疫情高峰取消，但孩子的學習不能等，彰化縣啟動應變機制，預備完善的停課、不停學的配套課程，讓孩子在家學習沒有空窗期；21部影片取代現場參與式的課程博覽會，讓108新課綱在彰化縣持續前進扎根。

教育處指，手冊除將寄發縣內學215所中小學之外，影片資訊同時放置彰化縣教育處新雲端活動成果區(https://www.newboe.chc.edu.tw/bulletin/3)，提供家長及民眾隨時下載查詢。

(中時 )