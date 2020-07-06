南庄鄉東河村通往鹿湖部落的比林溪橋，因主梁混凝土大面積破碎，鋼筋明顯外露且斷裂。縣府緊急封閉，並向中央爭取改建經費。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣政府管轄橋梁正常使用數量有1463座，全縣車行橋梁區分為北苗栗及南苗栗，各區每2年辦理定期檢測，維護橋梁安全。今年除以自籌款修復49座橋梁外，也向中央爭取經費改建南庄鄉的比林溪橋。

苗栗縣索力橋梁共6座，分別為頭份大橋、環湖橋、田美大橋、新東大橋、新港大橋、客屬大橋。縣府工務處長古明弘表示，鑒於南方澳斷橋事件，向中央爭取經費，執行6座特殊橋梁詳細檢測，其中4座獲中央核定經費辦理，但新港大橋、客屬大橋因進行一般維修，將由縣府編列預算執行。

去年縣府進行橋梁檢測，編列1785萬元經費維修49座橋梁，古明弘指出，橋梁出現斑駁、混凝土外露等情形，經評估不危及到行車、橋梁安全，仍需修復維持橋梁品質安全，將於今年完成修繕、維護。

位在南庄鄉東河村通往鹿湖部落的比林溪橋，自1999年竣工至今，已使用21年，由於主梁不斷受到溪水、石頭撞擊，導致混凝土大面積破碎，且鋼筋明顯外露、斷裂，橋梁上部結構損壞嚴重，屬危險橋梁。縣府緊急封閉比林溪橋，限制車輛通行，並已向中央爭取改建經費，期盼能盡速改善橋梁安全性，保障用路人的行車平安。

(中時 )