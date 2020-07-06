經濟部宣布延長第一輪預購紙本三倍券為哪樁？行政院發言人丁怡銘表示，蘇揆上午聽取三倍券預購最新狀況後，基於替郵局換購分流，裁示經濟部依系統負載評估，經濟部在確認超商端可以配合後，才做出政策宣布。

振興三倍券紙本預約及數位綁定已突破700萬人次，絕大多數民眾在超商事務機預購紙本，丁怡銘說，會延長第一輪預約時間，是因為超商領券非常踴躍，考量15日郵局現場換購壓力分流，才會增加超商約預領券時間。

丁怡銘說，今天上午行政院副院長沈榮津及祕書長李孟諺向蘇揆報告預約綁定三倍券最新狀況，蘇揆當場指示，先看系統能否負載。因此經濟部才召集超商開會，在確定超商端可以增加預約、並向郵局端確定領券規劃，下午才做出宣布，但這項政策是蘇揆板拍的。

對於多數民眾選擇在超商預購，丁怡銘說，這表示數位預購系統做得不錯，因為先口罩預購方式，讓大家對超商事務機操作已經非常熟悉，政院原以為領實體券的人都會去郵局排隊，但現在看來大家對網路預購熟悉，也讓政院對這個系統非常有信心，所以才會延長時間。

(中時 )