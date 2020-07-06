2020 下半年國片第一炮《破處》，首週全台票房537萬，成功「登大人」，成為疫情影響全台票房之後，首部攻上全台票房冠軍的國片，相距上部票房冠軍片《女鬼橋》近半年之久，也為接連下來的國片市場注入強心針。上映首日不慎在西門町摔倒扭傷的大文（郭文頤），雖能行動但不宜久站，5日也推著輪椅回到摔趴的路口，在同片的男主角楊懿軒、睦媄的協助下，展現出「從哪裡跌倒就從哪裡站起來」的決心。

聽到全台首週末票房冠軍，大文說自己在戲院見到很多青少年朋友來看電影，她說：「可以引發那麼大的迴響也非常驚喜，竟我們都有過這樣年少輕狂的曾經」，楊懿軒初出道首演電影就獲得關注，開心說道：「天氣爆熱又不穩定，跑宣傳雖然有點累，但看到觀眾的熱情與鼓勵，我又充飽電啦！」

楊懿軒與睦媄這對幕前情侶檔，也趁著戲院宣傳的空檔，偷閒吃冰淇淋消暑。兩人也親自到戲院內的夾娃娃機跟觀眾PK，讓回流戲院的人潮有更多的互動挑戰。睦媄這幾天下了活動也還穿著電影宣傳服刻意四處晃晃，希望能多讓更多人注意到這部電影，開心支持。《破處》熱映中。

(中時 )