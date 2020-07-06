全台百貨零售瘋狂加碼三倍券，百貨龍頭新光三越最後壓軸，從實體三倍券、卡利high、線上APP等三路齊發推出超浮誇回饋，其中實體三倍券3,000送1,000、回饋率高達33％，而往年暑假卡利high刷卡回饋4～6％門檻必須上萬元，響應振興經濟調降門檻刷3,000就送300、回饋率達10％，而線上APP則集中3C、化妝品等30個品項、數千個商品高於其他電商優惠折扣，期衝出全檔12天、挑戰50億元。

新光三越往年暑假期間均推出達36天的卡利high促銷，集結12家銀行業者刷卡滿萬回饋4～6％拚業績，今年遇上三倍券全台3,000億商機，除了實體券推出3,000元送1,000元抵用券外，卡利high則推出滿3,000送300，回饋券達10％，新光三越副總曹美虹強調，最重要是大家到館內買場用三倍券買好買滿，且有助提升高客單消費力，像是3C家電、精品等。

曹美虹指出，全台15店集結6,600多家專櫃推出流行服飾5折起、法雅客周年慶3C大優惠、美妝與涼夏家電、父親節禮品與下半年結婚潮的六禮、美食餐飲等八大類種都是趁三倍券發放採購時機，其中根據政府統計有八成要領實體三倍券，新光三越也針對實體券推出3,000送1,000抵用券外，且規劃買一送一、千元型錄均一價專區等，涵蓋線上APP優惠每日爆品，超過10萬件精省商品優惠回饋。

曹美虹強調，自5月起隨著國內疫情趨緩，人潮與業績逐步回籠，6月全台業績已回到疫情前持平狀況，估計在縮短卡利high強打12天、與實體券回饋33％帶動下，挑戰全檔業績50億元。

(工商 )