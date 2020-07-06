彰化集樂軒北管曲館終於修復竣工、正式復館！6日上午舉辦媽祖神尊安座儀式與復館典禮。（謝瓊雲攝）

彰化集樂軒北管曲館終於修復竣工、正式復館！6日上午舉辦媽祖神尊安座儀式與復館典禮。（謝瓊雲攝）

王惠美在集樂軒內參觀硬體建築內部修復後的現況，與各式北管樂器。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美親自迎請媽祖神尊，至已修復完成、重新復館的縣定古蹟集樂軒內安座。（謝瓊雲攝）

千呼萬喚！彰化集樂軒北管曲館終於修復竣工、正式復館。6日上午舉辦媽祖神尊安座儀式，出席團拜的彰化縣長王惠美表示，休館25年的集樂軒整修期間，要感謝各界配合相助，重新開館後將結合周邊文資打造北管觀光文化廊道，再現北管風華。

傳統戲曲館閣，又分南、北管，沿著彰化舊城址的四大城門，先後成立了南門梨春園、東門集樂軒、北門繹如齋和西門月華閣等北管曲館，號稱彰化四大館。

其中，從慶安宮三川殿遷移至永樂街巷弄內練曲的集樂軒，創建於1934年（昭和九年），2012年指定為縣定古蹟後，2017年獲文化部核定修復計畫，由文化資產局補助85％、地方自籌15％，合計1500萬元；前年2月正式展開修復工程，今年5月竣工並完成驗收移交。

王惠美表示，主要針對大木構件、屋面、內外牆壁體、彩繪、蟲蟻防治、水電等工項進行修復；其中，內部彩繪出自文化部列冊的一流匠師、文化資產「彩繪技術」保存者陳穎派之手，因此本次修復也由「穎派彩繪」家族、即陳穎派之子陳文俊負責修復彩繪，極具文化傳承意義。

集樂軒發展協會理事長暨永生里長謝清森說，1994年後集樂軒幾乎停止所有活動，奔走多年終於得以復館重新招生，復館老師蕭任能，師承集樂軒老師李子聯，期許百年館閣重現昔日光彩。

王惠美說，未來縣府將結合周邊文化資產，如慶安宮、彰化關帝廟、元清觀、彰化武德殿、節孝祠等，打造一條北管音樂的文化歷史廊道，成為傳統戲曲觀光地標，歡迎鄉親踴躍前往欣賞。

(中時 )