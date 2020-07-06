知名作家苦苓當年離婚後，前妻出書影射他外遇，內容宛如情色小說，讓他一夕之間身敗名裂，而親弟這時不但沒安慰他，還幸災樂禍，祭出重招傷害他，不過此舉也讓兄弟倆感情大躍進。

苦苓在《新聞挖挖哇》透露，自己因為從小就優秀，所以父母很要求他的成績，反觀弟弟好動、不愛唸書，所以他曾抱怨為什麼父母都不要求弟弟的成績。

等他長大後，才知道弟弟長年活在他陰影壓力下，因為兄弟倆都讀同個小學到高中，所以老師總愛拿他和哥哥比較，連出社會都難逃外界關注他的哥哥，導致他自己本身常被忽略。

直到苦苓爆出外遇醜聞，弟弟背負的壓力似乎終於解脫了，他在苦苓外遇過後1年，突然拿一本剪貼簿給他，上面都是苦苓外遇的新聞集結，讓他當下打擊非常大，覺得弟弟是在幸災樂禍嗎？

直到後來他才慢慢理解，去反省思考，也能理解弟弟這樣做的理由，因為哥哥終於不如他，他終於可以擺脫壓力，算是給他一種救贖，兩人關係更比以前還要融洽。

苦苓過去以專業的兩性專家形象聞名，也一直給人婚姻幸福的印象，豈料他後來卻瞞著外界，偷偷和前妻在2001年離婚，最後前妻還出書曝光苦苓的淫亂情史，讓他一夕之間跌落谷底，他在不堪輿論壓力下，辭掉所有節目、全面退出螢光幕，轉而擔任國家公園生態解說員，隱居山林長達9年才漸漸復出。

(中時電子報)