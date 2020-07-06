政府大力推動離岸風電，但歐洲商會認為現行勞基法工時、一例一休過於僵化，因而申請把離岸風場、陸域風電等工作人員納入責任制（勞基法84-1條），初估約影響約700人，經勞動部勞基法諮詢委員會討論，認為確有其需求，後續會再經法制程序，公告後才會生效。

勞動部勞動條件及就業平等司謝倩蒨表示，歐洲商會申請包括離岸風場興建、維運時的從業人員，還有陸域風電如安裝、維修的工作人員等納入勞基法84-1條範疇。

謝倩蒨轉述，資方指出每趟船班至離岸風場工作場域，單程就要花費約3至4小時，而勞工、資方都希望工時的安排能夠有彈性，畢竟不可能每天搭船通勤，考量離岸風電有其特殊性、有專業性，委員討論時也認為確有需求，但仍應認為工時的安排不能影響勞工的健康為前提。

謝倩蒨說，後續仍得透過法制程序公告後納入勞基法84條之1適用範圍內後，還要經過勞資雙方合意後送到地方政府核備後才會生效。

另外，高雄市船舶日用品商業同業公會也希望放寬責任制，納入船舶日用品補給人員，預估全台約1200人；而國安會則以涉及機密為由，希望放寬國安委員的駕駛為責任制，預估適用人數達6人。

(中時 )