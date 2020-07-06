（取自沈富雄臉書）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日說，冰島很長一段時間國內案例非常零星，但開始放行後，造成有遺漏，形成社區有感染，確診30例，其中5名是本土，22人進來後感染了5人，另外三人不明。

陳時中說，現在很清楚有一群人，他們是經過國內篩檢後發掘出來，檢驗七萬多名，55個本土，356個境外移入。大家都在說，2300萬人有沒有被漏掉，我相信，我一直說有，可能會有無症狀的被漏在外面，那有什麼方法把他們找出來，是否檢驗量能太少，所以很多人沒有被採檢到，問題是，把範圍擴大，本來擴大篩檢條件是否要放更鬆？台灣感染就是低，找出來的意義是要讓他們提早就醫避免擴大。

而沈富雄在臉書舉出數據，說「普篩」這檔事，他要「順時中」。

沈富雄指出，美國華盛頓州人口是台灣的1/3，PCR核酸檢測8%的人口，其中5.8%確診，確診率（注意！不是盛行率，盛行率靠抗體檢測，大約是確診率的3-10倍）是0.5%，距離陳時中說的很多國家是1/3很遠。相形之下，台灣PCR核酸檢測了全人口的0.3%，其中0.6%確診，確診率0.002%，是華盛頓州的1/250。

而對於有專家學者指責台灣篩檢數目太少，亮麗的成績不足採信，沈富雄認為，這完全是一派胡言，全然無知。台灣即使再多篩100倍，確診個案數所增有限，但致病率將更低。

他分析，台灣目前檢測的對象是：(1)機場落地的自首犯及可疑犯、(2)各地通報的可疑犯、(3)新增確診案的上（感染源）、下游追蹤。如此風險高的檢測對象，其確診率尚且只有0.6%，如再擴大篩檢，就是浪費人力物力了。

沈富雄強調，下半場的主戲在與各國平起平坐的原則下重振經濟，桃機的正常入境流量是每日6000人，一定要靠現場快篩再加14天強制戴口罩。

(中時電子報)