恆春基督教醫院獲贈要價約300萬的數位移動式X光機，院長陳志成感謝扶輪社的善舉，讓恆基多一份利器來照顧台灣尾。（謝佳潾攝）

醫療資源匱乏一直是偏鄉面臨的難題，恆春基督教醫院對此更是有感，因此近日獲贈要價300萬的高階數位移動式X光機時，院長陳志成不僅由衷感謝扶輪社的贈與，還開心道「恆基多一利器來照顧台灣尾」，且是馬上見效。

陳志成指出，在獲贈當天，恰巧遇上有名產婦破水送到恆基，而當下醫生診治發現胎位不正，需以「絕急手術」緊急剖腹生產，但因急產的早產新生兒心跳低於100下，所以又需要X光來了解具體的健康狀況，幸此時有扶輪社捐贈的數位移動式X光機當強力後盾。

陳志成說，這起突發的緊急手術，不僅讓移動式X光機發揮了它的功效，同時更是凸顯出它的重要及必要性，它幫助醫師迅速了解小朋友的身體狀況並給予適當的醫療處置，讓大人小孩平安度過生產危機。

「謝謝讓恆基多一利器來照顧台灣尾。」陳志成感性地說，因扶輪社的慷慨，不僅讓恆基得以提升緊急醫療水準，從中更是嘉惠許多緊急、行動不便、肢體僵硬蜷曲或因病情須隔離的患者，這善舉絕對是恆春之福。

恆基表示，要價300萬的高階數位移動式X光機，是由高雄大發扶輪社號召，集結高雄南星扶輪社、台中東海扶輪社、林園扶輪社、大樹扶輪社、國際扶輪3510及3740地區的愛心，更跨洋與菲律賓扶輪社、日本東大阪綠扶輪社聯合捐贈。

(中時 )