櫃買中心今（6）日表示，立衛股票（5344）、旺矽股票（6223）、旺矽四轉債（62234）等自7月7日起預收款券並每五分鐘撮合一次；中茂股票（5205）自7月7日起預收款券並每六十分鐘撮合一次。

立衛股票、旺矽股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月7日起10個營業日（到7月20日止），對立衛股票、旺矽股票、旺矽四轉債，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

中茂股票最近30個營業日內曾發布處置，又因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自7月7日起10個營業日（到7月20日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每六十分鐘撮合一次），另依櫃買中心業務規則第12條規定：各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。

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