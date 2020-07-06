清涼可口的冰淇淋與壽司為夏日必享的美食，知名鎖迴轉壽司「爭鮮」日前在官方臉書公告與「GODIVA」聯手全台獨家販售15萬支冰淇淋，將於7月10日起在「定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮」開賣，單筆消費即可加購，每人限購1支，在7月14日起於爭鮮迴轉壽司各門市開賣，消費滿210元可加購1支，爭鮮表示，這回與知名巧克力業者GODIVA合作的訊息一出，吸引許多民眾按讚分享。

對於餐餐喜歡以甜點做完美結尾的饕客而言，爭鮮與GODIVA聯手販售冰淇淋的消息，令人為之振奮。爭鮮表示，GODIVA是首次與餐廳業者合作販售，對粉絲而言是難得的福音。

有巧克力界LV稱號的GODIVA，商品種類多達60款，這次與爭鮮聯手推出的是以黑巧克力為主、添加夏威夷果仁，內餡搭配黑巧克力流心，打造層次分明的風味；將於7月10日在定食8、MAGiC TOUCH点爭鮮率先開賣，一支冰淇淋加購價85元，不限消費金額，每人限購1支；接著7月14日於爭鮮開賣，消費滿210元可加購1支、420元2支，體驗涼快的夏日饗宴。

(中時 )