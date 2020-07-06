富含茄紅素、外表橙紅討喜的木虌果，是台東新興特色作物，台東區農改場花了6年時間培育的新品種「台東1號」，成熟期及產量均優於其它品系，具市場發展潛力。

農改場場長陳信言表示，木虌果「台東1號」，夏季果實成熟僅需59天，比東南亞品系快1/2以上，每公頃年產量達43.8公噸，比越南種高出1倍，為早熟豐產新品種，全年於平地及低海拔地區均可種植，植株壽命如照顧得宜，可逾3年。

陳信言指出，台東1號果型端正、成熟果實橙紅吸睛，可調製果汁、果醬、奶酪、冰淇淋及冰棒等；亦可料理為雞湯、燉飯及火鍋等，應用層面十分廣泛，相當具有競爭力。

木虌果俗名「刺苦瓜」，為原住民傳統野菜，其巷茄紅素含量是番茄的83倍，營養豐富，在歐美有「天堂來的果實」美譽，為了提升木虌果產業，台東區農改場歷經6年研究，從台灣原生種地方品系中育成新品種，並於日前正式命名為「台東1號」，也是國內第1個命名的原生種木虌果品種。

另外，成功鎮農會近幾年來也大力推廣木虌果種植，由農會以每公斤60至80元統一收購，並開發出凍飲、冰棒、冰淇淋、抹醬等附加產品，同時也納入農遊體驗DIY及田媽媽風味餐，有助於原住民作物產業的多樣化及特色化發展。

(中時 )