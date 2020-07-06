麻豆區農會與台灣首府大學合作，以在地的柚木廢枝創意裝飾畫。(莊曜聰攝)

農委會今年推動綠色照顧示範計畫，遴選全台30個鄉鎮的農漁會及社會團體，辦理長輩共餐、健康照護及各種樂齡活動，台南市麻豆區農會將安業分部閒置辦公室整修，設置綠色照顧站開設課程、共餐服務，照顧老農民生活，6日正式揭牌。

揭牌儀式在上午舉行，包括立委郭國文、農委會輔導處長陳俊言、市議員尤榮智、陳秋弘等人都到場參與，陳俊言指出，今年共輔導31家農漁會成立綠色照顧示範站，農會有28處、漁會有3處，南市農會則有麻豆、龍崎申請設置。

麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會利用安業分部閒置辦公室設置綠色照顧站，結合農會家政班開辦健康廚藝、健康促進及手作學習課程，未來將視情況增加課程及設備規模，今年申請約110萬補助款，農會配合50萬元。

在手作課程方面，麻豆區農會與台灣首府大學合作，以在地的柚木廢枝創意裝飾畫，充分融入綠色環保元素，鼓勵民眾利用生活中隨手可得的材料，並在綠色照顧站開課，讓長輩們也能培養美學創意。

孫慈敏表示，綠色照顧站每周會舉辦一次共食，由農會家政班成員以麻豆農會超市販售的在地產銷履歷認證食材，製作美味餐點提供照顧站長輩們享用，讓長輩吃得好、吃得健康。

(中時 )