普萊德（6263）今年擬斥資2.81億元作為股東現金股，每股配發4.5元，6日經董事會決議訂8月6日為除息交易日，最後過戶日為8月8日，現金股利發放日為9月4日，以普萊德6日收盤價68.1元來換算，現金股息殖利率高達6.6％。

(工商 )

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