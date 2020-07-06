台灣2020年整體失業率雖受新冠疫情影響飆高，但金控徵才未停！中信金控6日指出，今年仍按計畫招募新鮮人，本週將有55位儲備幹部（MA）及近400位新鮮人報到，預估2020年仍有逾千人加入中國信託行列！

中信金控總經理吳一揆6日於MA新人訓練時表示，今年是非常特別的一年，大環境求職不易，今年的MA是由1,500份履歷中脫穎而出，今日報到的MA在第一年即有機會挑戰百萬年薪，金控將安排Mentor適時指導與經驗傳承，培養專業能力與企劃思維，並規劃美國賓州大學華頓商學院大師講座課程，表現優異的MA有機會前往美國參加華頓商學院全球論壇，提升MA國際競爭力，加速接軌國際。

中信金控指出，今年徵才遞件踴躍、錄取人才更多元，MA計畫收件較2019年成長一成，錄取非財金專業、具跨領域背景者超過四成，另法金信用分析人員（ACM）培育計畫也收到近千封履歷。此外，今年首度推出的東南亞僑外生暑期實習計畫（iSEA Program）吸引逾百名僑生投遞，將有來自印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓等國的僑生加入實習，為臺灣金融業先例。

中信金控表示，為使求職新鮮人不受疫情影響，中信金控今年徵才活動全面線上化，推出逾百則貼文、25支影片、3場直播，人才招募流程也加速轉型，與中信銀行數據暨科技研發處合作，開發履歷AI智能篩選系統，以過去MA的履歷表分析、建模，數據演算後，自動依審查指標顯示申請者程度，更研發履歷智能評分程式，針對申請者履歷填答評分，未通過篩選的履歷表再由人工複查。今年透過智能系統的支援，順利在3天之內完成上千份履歷審查工作。

中信金控強調，金控致力人才培育，建構專業職與管理職「雙軌發展機制」，針對不同職位規劃職涯發展地圖，提供國際課程、海外派訓、軟性課程訓練（Soft Skill）、工作輪調等機會。此外，金控會依不同職級提供同仁優於市場的房貸利率，同仁更享有「彈性福利制度」，每年給發點數讓員工自主選擇福利或消費項目。

中信金控表示，全球知名雇主品牌顧問公司Universum近日發布「臺灣最佳雇主調查報告」，按企業形象與聲譽、工作社交環境、待遇與職涯發展、職務內容等四大面向，選入121家本土及外商企業，再透過問卷調查37所大學、近3,500位學生的求職意願，中國信託銀行在商管領域中，拿下臺灣金融業第一名、綜合排名第19名的佳績。

(工商 )