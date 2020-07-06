鴻海（2317）公布6月營收3,605.32億元，較上月的3,869.81億元下滑6.83％，也較去年同期的3,965.37億元下滑9.08％。累計上半年營收為2兆581.18億元，較去年同期的2兆2168.73億元，下滑7.16％。

其中第2季單季營收約為1兆1284.38億元，相較今年首季的9,291.33億元，季增率達21.45％，不過仍較去年同期1兆1597.84億元，微幅下滑2.7％。

就6月的四大類產品表現言之，相較於上月，以雲端網路產品表現為最佳，其他依序為元件及其他產品、電腦終端產品、消費性電子產品；若與去年同期相較，則以雲端網路產品表現最佳，其次依序為電腦終端產品、元件及其他產品、消費性電子產品。

至於第二季四大類產品表現，相較於上一季，以電腦終端產品表現最佳，其次依序為雲端網路產品、元件及其他產品、消費性電子產品，若相較於去年同期，排序則為電腦終端產品、雲端網路產品、元件及其他產品、消費性電子產品。

(工商 )