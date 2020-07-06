李芷婷在新歌〈美麗舊世界〉MV中展現舞蹈才華，她曾在國小畢業典禮上表演少女時代的舞曲，「我沒有特別花錢去學舞，我的老師其實就是YouTube頻道，每天都把家裡客廳當練舞室，然後找喜歡的舞蹈影片邊看邊跳。」她最喜歡看蔡依林的MV，「希望跟蔡依林看齊，當地才中的地才！」
MV為了營造出末日感，找來灑水車，讓李芷婷在大雨中跳現代舞，總共拍了5次，「只要拍完一次淋雨戲，我就得重新吹乾頭髮再跳一次，可是衣服根本沒完全乾，整身都黏踢踢的」，她因淋雨導致隱形眼鏡被沖出來，「我等於是在『半盲』的狀態下完成」。
〈美麗舊世界〉由李芷婷自己填詞，她從小寫日記，久而久之也練就好文筆，她說：「我有文字押韻強迫症，寫的日記文字不像其他人在寫流水帳，反而比較像詩句。」她還大方拿日記給製作人分享，她笑說：「反正我寫的日記，別人通常有看沒有懂！」
(中時 )
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