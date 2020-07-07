印度日前發生一起相當驚悚的兇殺案件，一名男店員因和女客人發生衝突，店員一氣之下竟將對方殺害，甚至拖到倉庫內「姦屍」！

根據《孟買鏡報》的報導，這起事件發生在巴爾克爾（Palghar district），30 歲的男店員喬達里（Shiva Chaudhari），因為與一名前往店內購物的女子發生口角，氣憤之下將女方殺害，喬達里聲稱，死者當時走進店內，買了一些玩具，沒想到在結帳時竟發生了口角，喬達里在殺害對方之後，竟將遺體拖到店內倉庫，接著對屍體「不禮貌」。

喬達里事後將女方遺體包起來，棄置在小貨車後方，女方的家屬在遲遲找不到人的情況下，只好向當地警方報警，警方2天後接獲線報，指有一台貨車傳出惡臭味，前往查看後才發現女子屍體橫躺在後車廂的行李袋內，遺體則有被割喉的痕跡。

警方循線找到了喬達里，而喬達里也坦言自己性侵屍體，而殺害手法則是割喉，殘忍的手法連警方在調查時，都大感不可思議，目前喬達里以殺人、褻瀆遺體等罪被起訴。

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(中時電子報)