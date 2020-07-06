娛樂8點半》許多人以自身血淚史證實「男女之間沒有純友誼」，大腦的感情結構總是糾結各種可能性，上一分下一秒感覺變了就是變了?但說到黃磊與劉若英是否有情?可以從兩人的代表作《人間四月天》看見端倪，兩人在戲裡分道揚鑣，然下了戲，黃磊與劉若英卻成了彼此最在乎的人，愛到男方結婚前一刻，要劉若英首肯才娶妻，這樣的關係，被黃磊定義為超脫愛情的「第四種感情」。

戲裡徐志摩嫌棄元配 戲外黃磊深愛劉若英

黃磊與劉若英在《人間四月天》中分別飾演才子徐志摩與他媒妁之言的髮妻張幼儀，眾所周知徐志摩嫌棄元配，不但愛上林徽音，還因此要求張幼儀墮胎離婚，然黃磊跟劉若英下戲後卻是另一番光景，兩人互相欣賞，成了最好的朋友。

不久後黃磊自導自演首部電視劇《似水年華》，直接致電劉若英：「成功的事，我可以找別人一起做，你願意跟我一起承受可能的失敗嗎？」，而工作行程忙碌的劉若英一口答應，且第二天就現身劇組扛起女主角的重責，足見兩人感情深厚，好到被頻傳秘戀中，但兩人卻始終沒有成為情侶。

劉若英認為黃磊實在太好，好到捨不得跟他交往後分手，怕失去所以只當朋友。(中時資料照片)

超越愛情的第四種感情 選擇永遠當朋友

黃磊曾談到她與劉若英的感情，表示兩人之間屬於「第四種感情」，前三種分別是友情、愛情和親情，劉若英也坦言黃磊實在太好，「好到捨不得和他成為男女朋友之後又分手」，因此他們選擇跟彼此成為能深談的精神伴侶，就能跟彼此相偎相依很久很久。

黃磊娶妻要她同意 劉若英公開點頭才娶孫莉

2004年，劉若英開了個人演唱會，精神伴侶黃磊有沒有到場未可知，但整場的最大亮點卻是他，因為劉若英跟粉絲說，有個男孩問她，想不想他結婚？「如果我說不想，他就不結了」，而她已經得出答案，大方表示希望對方能夠幸福，很剛好的，劉若英說完這些話後2天，黃磊宣布跟女星孫莉登記結婚，外界恍然大悟，認定劉若英口中的男孩，就是黃磊。

對於劉若英的存在，黃磊妻子孫莉超脫表示不介意。(翻攝自孫莉微博)

是否介意劉若英 孫莉回答全體佩服

黃磊與劉若英這超越愛情的感情，讓外界欣羨感動之餘，也帶著顧慮，那就是黃磊的妻子孫莉，如何看待丈夫心底住著個心心念念的女子，而這種惦記，還可能維持到永遠？孫莉的回應出乎人意料，她爽朗地說並不介意，因為「你不能要求別人心裡每個角落都是你」，超然的氣度讓眾人折服，突然懂了黃磊這樣一個才子，是為何願意將餘生交託至這個女人手中，黃磊與孫莉至今結縭16年，始終恩愛如昔，他們育有3名子女，是圈內公認的幸福夫妻檔。

(中時電子報)