經發局駁回寶文砂石場特定工廠登記申請案件，要求9月底停止營運，12月底完成場地淨空。（陳世宗攝）

台中市南屯區「寶文砂石場」臨時工廠登記證，今年6月2日到期，台中市政府經濟發展局考量該砂石場長年產生噪音、空氣汙染等環境問題，砂石車行駛影響附近居民行車安全，現址地主不再續租土地給砂石場等條件下，將依法駁回寶文公司特登申請案。

經發局召開公聽會，由經發局主秘倪世齡主持，邀請當地里長、里民、社區發展協會，以及寶文砂石場負責人到場；市議員劉士州、朱暖英、張耀中、何文海等皆到場關心；藉公聽會形式，傾聽在地居民心聲，亦讓寶文砂石場負責人瞭解鄰近地區居民意見。

春社里長李志洋表示，寶文砂石場長期造成春社里空氣、噪音等環境汙染，更嚴重者是砂石車行駛危害當地交通安全，影響里民及嶺東科大學生出入安全；該砂石場地主已明確表明不再繼續承租給寶文砂石場，希市府不再允許砂石場展延相關登記證。

與會議員表示，因時空背景不同，春社里現今有嶺東科技大學及精密機械園區，人口數漸漸增加中，不再適合砂石場繼續在當地營運。

經發局在綜合各方意見後，考量寶文砂石場嚴重影響當地環保、交通安全，且經發局將依照《行政程序法》及《工廠管理輔導法》等相關法令規定，在無法取得土地同意文件要件下；駁回砂石場特定工廠登記申請案件，並要求9月底停止營運，12月底完成場地淨空。後續若寶文公司仍繼續營運，市府相關局處將依規定處分。

(中時 )