雲林縣北港鎮府番大排髒亂惡臭，水利署撥700餘萬元協助整治。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮府番大排新南路段因未加蓋，滋生蚊蟲與惡臭，經水利署補助700餘萬元改善經費，6日立委蘇治芬偕水利署官員到場舉辦說明會，強調加蓋後不僅可以改善環境衛生，還可拓寬路面解決交通阻塞問題，一舉兩得。

北港鎮新南路與華勝路口處的府番大排，因泥沙淤積、民眾隨手丟棄垃圾，導致水路阻塞、滋生蚊蟲與產生惡臭，立委蘇治芬6日邀集水利署第5河川局長張庭華、雲林縣議員蔡岳儒等人會勘府番大排新南路段。

蘇治芬表示，為符合當地民眾需求，此段大排規畫以明溝加蓋的箱涵方式施作，以維護水質與環境，經過多次協調、會勘、審查，終於在今年核定為應急工程，完工後附近民眾便不用再忍受臭味與髒亂，同時也可改善周邊用路安全。

張庭華說，「府番大排支線改善應急工程」屬109年度應急工程，由中央補助雲林縣政府水利處辦理，總預算930萬元，中央補助762萬元，改善總長度101米，目前已發包，大排旁原8米道路將拓寬為10米，工期預計180天，完工後將由北港鎮公所接管。

蔡岳儒指出，10年前新街里民與大排附近大廈管理委員會，即向相關單位陳情希望大排能夠加蓋，如今陳年舊案終於有了結果，特別感謝蘇治芬委員的爭取與中央的補助。

(中時 )