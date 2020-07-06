立法院長游錫堃昨(5日)在論壇中提議，將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」，此話一出引起各界熱議。許多網友討論是不是帶有「中」字的詞彙都要按照這個邏輯修改。民進黨高雄市議員陳致中也因為名字裡的「中」字也受波及，而他本人也對此做出回應。

陳致中今(6日)在臉書上表示，中醫漢醫台醫是一種公共議題的討論，對於游院長的建議，大家自可各抒己見！對於網友熱議的改名話題，陳致中說，但要陳時中部長、致中改名真的啼笑皆非」，並指出姓名是私務，希望其他人不要管太寬。

有些網友也留言回應陳致中，「早期中醫叫做漢醫日本都稱漢醫 漢方」、「漢醫吧。台醫是什麼碗糕」、「漢醫比較中肯」。

對於「中醫」改「台醫」惹議，游錫堃今也回應，「正面、反面聲浪都有，就讓社會來討論，我覺得討論很熱烈啊」；另外被質疑淪為意識形態的部分，他則說，這部分就是說大家交換意見，讓大家討論啦，「並不是我能決定的。」

(中時電子報)