家住蘆洲的吳姓女子，疑因父母反對其與男友交往，一時雙方溝通不良，憤而徹夜離家不歸，吳姓夫婦得知後，焦急地向當地派出所報案協尋失蹤人口，經警方沿路調閱監視器，發現吳女與其男友疑似騎乘機車進入石門老梅地區，便向轄區老梅派出所求援。

老梅派出所警員盧靜盈日前擔服勤務，15時許一對吳姓夫婦慌張跑進派出所報案，稱其19歲女兒從蘆洲住家出門已一夜未返家且手機打不通，聯絡不到人。因擔心女兒安危，已先至當地派出所報失蹤人口協尋，經當地警方調監視器，發現吳女與其男友共乘之機車位置出現在老梅所轄內。盧員獲知後，一面立即調閱監視器查看後續方位，一面通知警員洪尚輿至轄內風景區找尋該機車，經過員警揮汗搜尋後，終於在老梅綠石槽停車場發現該車輛蹤影，經帶領該夫妻前往綠石槽附近找尋。隨後在不遠沙灘處發現到

其女吳姓女子身影，瞬間讓該對夫婦鬆了一口氣，經帶返所了解後，係因吳姓夫婦反對女兒和男友交往，女兒一氣之下和男友離家出走散心。

本案所幸老梅所盧、洪二員，接獲吳姓夫婦報案後，能立即積極分工合作，分頭進行搜尋，才在最短時間內尋獲失蹤女子，讓吳姓夫婦心中大石頭解放。經雙方溝通後，吳女願意與父母返家好好聊聊，民眾亦對於警方的熱心協助感激不盡。

金山警分局長陳永昌表示，民眾發生狀況需要援助，同仁能發揮同理心在第一線執行勤務協助，於能力範圍內持續幫助需要幫助的民眾，其行為足以為眾之表率，值得大家效法。

(中時 )