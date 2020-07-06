台北國際中醫藥學術論壇大會5日開幕，立法院長游錫堃表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，如果傳到台灣能改叫台醫、台藥也很不錯。（陳君瑋攝）

對於立法院長游錫堃建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」、「台藥」，資深媒體人黃暐瀚說他嚇一跳，台灣的「中藥」，9成來自中國大陸，到底台在哪裡？

立法院長游錫堃昨（5）日出席中醫藥學術論壇指出，漢醫傳到各地都有不同的稱呼，只有台灣叫中藥「有的人感到很混淆」，建議把台灣的中醫藥叫做「台醫」、「台藥」或「漢醫」、「漢藥」。

中醫師公會全國聯合會5日舉辦第90屆國醫節第12屆台北國際中醫藥學術論壇，游錫堃致詞時表示，漢醫有幾千年歷史，「中醫」的名稱則只有百年左右，漢醫傳到朝鮮半島稱韓醫，傳到日本稱漢醫，傳到越南叫東醫，越南的漢藥若是來自中國，稱北藥，越南自產稱南藥，只有台灣現在叫中藥，「有的人感到很混淆」。

黃暐瀚說，聽到立法院長游錫堃說，不妨把「中醫、中藥」，改成「台醫、台藥」，他嚇了一跳。

黃暐瀚指出，台灣的「中藥」，9成來自中國大陸。9成都是對岸來的東西，好意思自己叫做「台藥」嗎？結論很簡單，稱台醫，有點牽強，但政治正確，台灣若不怕被笑，想講就講，倒也無妨；至於「台藥」，完全不懂，從「中華人民共和國」運到台灣的藥，到底台在哪裡？

(中時電子報)